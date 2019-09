離脱合意は10月末可能、条件満たせば安全策削除も－欧州委員長

英国の欧州連合(EU)離脱は、大惨事がまさに起きようとしているように遠くからは見えるが、すぐ近くで見守る欧州の当局者の1人は、相手が先に脇にそれると互いに期待しつつ2台の自動車が高速で接近しているような状況だと話す。

英EU離脱を巡る瀬戸際戦術は、我慢比べの「チキンレース」にこれまで例えられてきた。相互不信に加え、「合意なき離脱」に伴う経済への壊滅的な影響回避のため合意を何とか成立させようという意思が消滅しつつある無力感も存在する。

離脱期限の10月31日が迫る中で、英・EUのどちらの交渉担当者も現状について悲観的な展望を示す。EU各国政府の間では、ジョンソン英首相に「奥の手」があるのか、あるならいつそれを見ることができるのか疑問の声が聞かれる。

ジョンソン英首相

離脱期限まで2週間足らずの10月17、18日というタイミングで開かれるEU首脳会議まで、それを待たねばならないだろうか。フランスのマクロン大統領とEU議長国フィンランドのリンネ首相は9月18日のパリでの会談で、英国が書面で提案を行う期限を同月30日に設定することで一致した。

19日の スカイニューズ(オンライン版)によれば、EUの行政執行機関である欧州委員会のユンケル委員長は22日午前に放送予定のインタビューで、新たな離脱合意案の概要を盛り込んだ文書をジョンソン首相から18日夜遅くに受け取ったが、まだ読んでいないことを明らかにした。

ユンケル委員長は18日に仏ストラスブールの欧州議会で、英国との合意が望ましいとしながらも、「われわれがそこに至る確信はない。合意なき離脱のリスクは極めて現実的だ」と説明。しかし、スカイとのインタビューでは、「(10月31日までに)われわれは合意を成立させることができると思っている。合意なき離脱となれば、少なくとも1年は壊滅的な影響を伴うと考えており、そのアイデアに賛成できない私は全力を尽くしている」と語った。この発言が伝えられたことで、ポンド相場は上昇した。

ユンケル氏はさらにアイルランド国境のハードボーダー(物理的壁)回避を保証する「バックストップ」条項について、「われわれと英国がバックストップの主要な目的を達成できる代替措置」が導入される場合に限るが、その条件が満たされれば、離脱協定案から同条項を削除する用意があることを確認。「英国のEU離脱は実現するだろう」と述べた。

ユンケル欧州委員長

原題: On Brexit, the Political Will to Avert No-Deal Is Ebbing Fast

EU’s Juncker Thinks Brexit Deal Can Be Reached by Oct. 31: Sky(抜粋)