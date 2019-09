イランのザリフ外相は、米国ないしサウジアラビアがイランに対して軍事攻撃に踏み切れば「全面戦争」に至るだろうと語った。

ザリフ外相は CNNとのインタビューで、「わが国を守ることについて、極めて真剣に言っておく。非常に真剣な発言として、イランは軍事的な対立を望まないと私は言っている」と述べた。

原題:

Zarif: U.S., Saudi Strike on Iran to Lead to ‘All-Out War’: CNN(抜粋)