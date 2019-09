インドネシア中銀、３カ月連続利下げ－政策金利5.25％に

インドネシア銀行(中央銀行)は19日、3カ月連続の利下げを発表した。世界的な景気減速の中で、成長てこ入れを図る。

中銀は政策金利の7日物リバースレポ金利を5.25%とし、従来から0.25ポイント引き下げた。ブルームバーグがまとめたエコノミスト調査では28人中21人の予想通りとなった。残りは据え置きを見込んでいた。中銀は緩和的な金融政策スタンスを維持する。

中銀はまた、成長促進のためのマクロプルデンシャル措置の一環として不動産と自動車向けローンの規制も緩和した。

ペリー・ワルジオ中銀総裁は記者団に対し、今回の措置は「世界的に減速しつつある経済環境の中で国内経済成長の勢いを守るための予防的措置だ」と説明。 総裁は今年の経済成長率が5.1%と、5-5.4%という中銀予想レンジの中間点を下回るとの見通しも示した。

原題: Indonesia Cuts Rate for Third Month in Row to Bolster Growth (1)、Indonesia Cuts 7-Day Reverse Repo Rate to 5.25% From 5.50% (抜粋)