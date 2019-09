パーデュー米農務長官は18日、ワシントンで開かれた生鮮品業界団体主催の会議で、9月後半の国連総会の機会に日本との貿易協定に調印することを米側は期待していると語った。

安倍晋三首相は25日にニューヨークでトランプ米大統領と 首脳会談を行う予定。トランプ氏は16日、貿易障壁とデジタル貿易分野で日本側と 暫定合意に達したと議会に通知した。

原題:

Sec. Perdue: Hope Japan Trade Deal Will Be Signed At UN Assembly(抜粋)