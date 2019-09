９月18日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドルが上昇、今後の政策巡り米金融当局者の意見分かれる

18日のニューヨーク外国為替市場ではドルが上昇。米連邦公開市場委員会(FOMC)が25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の利下げを実施し、超過準備の付利(IOER)も30bp引き下げた。しかし金利予測分布図(ドット・プロット)では、今後の緩和の必要性について意見が分かれていることが明らかになり、ドル買いが優勢になった。

ニューヨーク時間午後2時18分現在、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%上昇。ドルは対ユーロで0.4%高の1ユーロ=1.1034ドル。対円では0.2%高の1ドル=108円33銭。

◎米国株・国債・商品:米国債が上げ幅縮小、株は下げを埋める展開

18日の米金融市場では、米国債が上げ幅を縮小。米連邦公開市場委員会( FOMC)は今年2度目の政策金利引き下げに踏み切ったものの、さらなる緩和の必要性に関する見方が分かれた。株式相場は下げを埋める展開。金利上昇がプラスに作用する金融銘柄が値上がりした。

S&P500種株価指数は一時4週間ぶりの大幅安となる場面もあったが、下げを埋めて引けた。パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長は会合後の記者会見で、景気減速の兆候に対して警戒を怠らないと約束した。銀行株が堅調。米10年債利回りは1.8%をわずかに下回る水準に低下した。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値によれば、S&P500種は前日比ほぼ変わらずの3006.73。ダウ工業株30種平均は36.28ドル(0.1%)上昇の27147.08ドル。ナスダック総合指数は0.1%下落。米国債市場では10年債利回りが1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し、1.79%。

原油価格は大幅続落。サウジアラビアの原油生産が早急に回復する見通しと、世界の在庫が十分にあるとの見方に市場の注目が移った。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物10月限は1.23ドル(2.1%)安の1バレル=58.11ドル。ロンドンICEの北海ブレント11月限は95セント安の63.60ドルで終了。

ニューヨーク金スポット相場は下落。追加利下げの必要性を巡ってFOMC当局者らの意見が分かれていることが明らかになり、金を6年ぶり高値に押し上げた金利見通しが不透明になった。ニューヨーク時間午後2時42分現在、スポットは0.5%安の1オンス=1493.29ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限はFOMCの発表前に、0.2%高の1515.80ドルで終了した。

原題: Oil Slides as Focus Shifts to Quick Return of Saudi SupplyGold Declines as Fed Statement Inserts Doubts Into Rates Outlook(抜粋)

Gold Posts Third Straight Gain Ahead of Fed Policy Decision(抜粋)

◎欧州債:国債の利回り曲線ブルフラット化、周辺国が堅調

18日の欧州債市場で国債のイールドカーブがブルフラット化した。米連邦公開市場委員会(FOMC)による金融政策の発表を控え、英国債のパフォーマンスはドイツ債や米国債を上回った。周辺国債は上昇。 ギリシャ政府は銀行の不良債権処理を後押しするため、最大90億ユーロ(約1兆760億円)の政府保証を提供する計画だと、事情に詳しい関係者2人が明らかにした。

英国債が上昇。欧州委員会のユンケル委員長が英国の合意なきEU離脱のリスクは今や「手で触れられる」ほどだと語ったほか、英国の インフレが予想を下回る伸びだったことが響いた

インフレが予想を下回る伸びだったことが響いた ドイツ債は上昇。中核国債のパフォーマンスが準中核国債を下回った。市場予想によると、FOMCは0.25ポイントの利下げを決定する

ドイツ10年債利回りは4bp下げてマイナス0.51%、フランス10年債利回りは5bp下げてマイナス0.23%。イタリア10年債利回りは5bp低下して0.87%

原題:Curves Bull Flatten, Peripherals Lead Rally; End-of-Day Spreads(抜粋)