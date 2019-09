米国が「数時間以内」に査証(ビザ)を発給しない場合、イランのロウハニ大統領とザリフ外相はニューヨークでの国連総会への出席を取りやめる可能性がある。国営イラン通信(IRNA)が報じた。

原題:Iran Says Rouhani Trip to UN May Be Canceled on U.S. Visa Issue(抜粋)