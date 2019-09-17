【米国株・国債・商品】株と国債が上昇、ＦＯＭＣ決定控え－原油反落

17日の米株式相場は小幅高。米国債も上昇した。一方で原油相場は大幅安。無人機の攻撃を受けたサウジアラビアの石油施設で、一部操業が再開されたことなどが手掛かり。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）はこの日から政策決定会合を開催しており、あす18日に声明を発表する。市場では利下げが見込まれている。

米国株は小幅高、不動産銘柄が買われる

米国債は上昇、10年債利回り1.807％

原油市場では北海ブレントが大幅安、サウジ施設で生産能力の回復進む

ＮＹ金は続伸、小幅レンジでの取引－ＦＯＭＣ決定控えて様子見

Ｓ＆Ｐ500種株価指数は小幅高。配当利回りの高い不動産銘柄が特に上げた。10年債利回りは低下し、1.8％に接近。ニューヨーク連銀はこの日、 公開市場操作（オペ）を実施し、市場に資金を供給した。米短期金融市場で金利が２日連続で急上昇し、月半ばとしては異例の事態となったことに対応した。

ニューヨーク時間午後４時過ぎの暫定値では、Ｓ＆Ｐ500種株価指数は前日比0.3％高の3005.70。ダウ工業株30種平均は33.98ドル（0.1％）上昇の27110.80ドル。ナスダック総合指数は0.4％上げた。米国債市場では、10年債利回りが４ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下し、1.807％。

原油価格は大幅反落。週末に攻撃を受けたサウジアラビアの石油施設で、生産能力の回復が進んでいることが明らかになった。ロンドンＩＣＥの北海ブレント11月限は4.47ドル（6.5％）安の64.55ドルで終了。一時63.79ドルに下げる場面もあった。ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物10月限は3.56ドル（5.7％）安の１バレル＝59.34ドル。

ニューヨーク金先物相場は続伸。日中は小幅なレンジでの取引となった。ＦＯＭＣの政策決定を翌日に控えて様子見姿勢が広がった。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物12月限は1.90ドル（0.1％）高の１オンス＝1513.40ドル。

原題： Treasuries Rally on Eve of Fed Decision; Oil Sinks: Markets Wrap（抜粋）

Oil Drops as Saudi Repair Efforts Temper Global Supply Anxiety

PRECIOUS: Gold Holds Gains Near $1,500 Ahead of Fed Meeting