【ＮＹ外為】ドル下落、米当局のオペに注目－ＦＯＭＣ決定控え

17日のニューヨーク外国為替市場では、ドルが下落。米短期金融市場での資金需給の不均衡への対応として、米金融当局が市場へのドル資金 供給を増やす措置を講じた。主要10通貨では、ポンドとユーロの上げが目立った。

欧州時間の取引

ドルが主要10通貨の大半に対して上昇。原油相場の混乱が収まる中、金融政策が主要な材料となった。オーストラリアとスウェーデンの中銀政策会合議事要旨がハト派的だったことがドルを支えた。米金融当局は2日間の日程でFOMCを開催。

原題:Dollar Falls as Funding Issues in Focus Before Fed: Inside G-10(抜粋)

Dollar Gains as Market Focus Turns to Central Banks: Inside G-10