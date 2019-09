ベルギーのビールメーカー、 アンハイザー・ブッシュ(AB)インベブは香港で復活させたアジア部門による新規株式公開(IPO)の価格の仮条件を27-30香港ドルに設定した。事情に詳しい関係者が非公開情報だとして匿名を条件に明らかにした。

ABインベブの担当者はコメントを控えた。同社は12日、オーストラリアを除くアジア太平洋事業を行う子会社バドワイザー・ブルーイング・カンパニーAPACが香港証券取引所に少数株を上場する申請を再開したと 発表した。

原題:

ABI Is Said to Market Budweiser Shr at HK$27-HK$30 Each in IPO(抜粋)