ウィーワークの親会社、ウィー・カンパニーの新規株式公開(IPO)は早くても10月まで先送りされる見通しだ、とダウ・ジョーンズ通信が伝えた。関係者を引用。

ウィー・カンパニーはこれまでの計画のように、今週ロードショーを開始しない見込み。DJによると、投資家は同社のガバナンスや収益化への道筋を疑問視した。

原題:We Co. IPO Likely Delayed Until Oct. at Earliest: DJ(抜粋)