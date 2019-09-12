【米中ウオッチ】善意、ＩＰＯ復活、香港と台湾、快手、買収案拒否か

【米中ウオッチ】善意、ＩＰＯ復活、香港と台湾、快手、買収案拒否かBloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- トランプ大統領、10月１日予定の対中関税率引き上げを15日に延期
- トランプ氏：中国による関税除外リスト公表、「非常に好ましい」
- 中国は米農産物輸入再開を協議前の善意の印として検討中－関係者
- 中国、関税除外リストに農産品含めず－米国への圧力継続
- 中国、がん治療薬を対米追加関税の対象から除外－製薬大手に安心感
- 中国株投資家、10月１日の建国記念日効果に期待
- ＡＢインベブのアジア部門ＩＰＯ、50億ドルで月内にも－関係者
- 中国経済全体のファイナンス規模、８月は１兆9800億元－予想上回る
- 香港の混乱で台湾政治の風向き一変－再選目指す蔡総統の支持広がる
- 台湾、米農産品36億ドル相当を購入する計画－ＳＣＭＰ紙
- ＪＰモルガンが従業員に通知、｢台湾は中国の一部であることを明確に｣
- 香港警察が15日の集会・行進を禁止－民間人権陣線
- 香港政府が「緊急条例」発動を研究、抗議活動続く中－スタンダード
- 「雨傘運動」活動家をドイツが歓迎－中国大使、扇動者とかみつく
- ファーウェイ絡みの教授訴追、米連邦大陪審が関連犯罪疑惑を調査
- ファーウェイ、中国本土債で30億元調達する計画－文書
- 人民元高、米の対中関税延期や中国の米農産物輸入検討で－大和証
- 中国の快手、米ＩＰＯ前に250億ドルの評価額で資金調達へ－関係者
- 香港取引所がロンドン証取に買収提案、総額3.9兆円規模
- ロンドン証取、香港取引所からの買収提案を拒否へ－ＦＴ紙
- 香港取引所を「売り」に格下げ－シティ
- ５Ｇ未対応の新型iPhone、アップルは中国市場で取り残される恐れも
- 中国の携帯電話出荷、８月は前年同月比5.3％減－信通院
- 中国：８月の乗用車販売台数、前年同月比7.7％減－ＣＡＡＭ
- 建国70年控えた中国、海外投資家に予想外の贈り物－効果不十分か