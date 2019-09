９月11日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:上昇、関税巡る中国発表を好感-主要中銀会合も意識

11日のニューヨーク外国為替市場ではドルが幅広く買われた。中国は25%の追加関税対象から除外する米製品のリストを 公表した。主要な中央銀行の政策決定会合が相次ぐことも意識されている。欧州中央銀行(ECB)の政策発表を翌日に控え、ユーロは下落。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%上昇 来週には米連邦公開市場委員会(FOMC)に続いて日本銀行、イングランド銀行、スイス国立銀行の政策が発表される 予想を上回る米生産者物価指数( PPI)の発表後、ドル指数は一段と上昇した 米10年債利回りは一時1.75%台、8月8日以来の高水準

ニューヨーク時間午後4時8分現在、ドルは対円で0.3%高の1ドル=107円83銭。3日続伸 ドルは107円85銭と、8月1日以来の高値をつける場面があった。中国が貿易戦争の悪影響緩和に向けた措置を発表すると、環球時報の編集長が ツイートしたのが手掛かり ドル上昇は米国債利回りの上昇も背景。日銀が新たな量的緩和を検討するとの観測が円安要因の一つ

ユーロはドルに対して0.3%安の1ユーロ=1.1012ドル ECB会合を控え、よりハト派的な期待が市場に織り込まれ、ユーロは一時1.10ドルを割り込んだ



◎米国株・国債・商品:株が上昇-ナスダック総合は7月以来の高値

11日の米株式相場は上昇。ナスダック総合指数は7月以来の高値となった。今週に入り始まったモメンタム株からバリュー株へのローテーションの動きが、ここにきて減速した。

ナスダック総合指数は4営業日ぶりに上昇した。アップルが高い。「iPhone(アイフォーン)」の価格を低めに設定したことが好感された。ダウ工業株30種平均は6営業日続伸。トランプ大統領は米金融当局に対し、政策金利を「ゼロかそれ以下」に引き下げるべきだと要求。一方、中国は昨年導入した25%の追加関税対象から除外する米製品のリストを公表した。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価指数は前日比0.7%高の3000.93。ダウ工業株30種平均は227.61ドル(0.9%)上げて27137.04ドル。ナスダック総合指数は1.1%上昇し8169.68。米国債市場では、10年債利回りが1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し1.74%。

ニューヨーク原油先物相場は大幅に下落し、1週間ぶり安値となった。トランプ大統領が対イラン制裁の緩和を検討したことが手掛かり。イランは制裁で原油輸出を厳しく制限されている。トータスのポートフォリオマネジャー、ブライアン・ケッセンス氏は、米国とイランの関係が改善すればイラン産原油の供給が増えるとの見方を示した。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物10月限は1.65ドル(2.9%)安の1バレル=55.75ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント11月限は1.57ドル(2.5%)下げて60.81ドル。

ニューヨーク金先物相場は5営業日ぶりに上昇。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は0.3%高の1オンス=1503.20ドル。

◎欧州債:イタリア債中心にユーロ圏国債が高い、ECB会合控え

11日の欧州債市場でイタリア債が長期債を中心に上昇。ユーロ圏の他の国債を上回るパフォーマンスだった。12日は同国で入札が行われるほか、ECBが政策委員会会合を開く。

イタリア債はブルフラット化。10年債利回りは4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げて0.97%。30年債利回りは9bp下げて2.08% イタリアは3年、7年、30年債の入札を実施する

ドイツ債はブルフラット化。10年債利回りは1カ月ぶりの高水準をつけた。中核国債のパフォーマンスは準中核国債を下回った

英国債は下げを埋めた。スコットランドの裁判所が議会休会は 違法との判断を示し、訴訟は今後、英最高裁判所に舞台を移す

違法との判断を示し、訴訟は今後、英最高裁判所に舞台を移す ドイツ10年債利回りは2bp低下してマイナス0.57%、フランス10年債利回りは3bp下げてマイナス0.27%

