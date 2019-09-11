【ＮＹ外為】ドル上昇、関税巡る中国発表を好感－主要中銀会合も意識

【ＮＹ外為】ドル上昇、関税巡る中国発表を好感－主要中銀会合も意識Alyce Andres、Robert Fullem
11日のニューヨーク外国為替市場ではドルが幅広く買われた。中国は25％の追加関税対象から除外する米製品のリストを公表した。主要な中央銀行の政策決定会合が相次ぐことも意識されている。欧州中央銀行（ＥＣＢ）の政策発表を翌日に控え、ユーロは下落。
- ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2％上昇
- 来週には米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）に続いて日本銀行、イングランド銀行、スイス国立銀行の政策が発表される
- 予想を上回る米生産者物価指数（ＰＰＩ）の発表後、ドル指数は一段と上昇した
- 米10年債利回りは一時1.75％台、８月８日以来の高水準
- ニューヨーク時間午後４時８分現在、ドルは対円で0.3％高の１ドル＝107円83銭。３日続伸
- ドルは107円85銭と、８月１日以来の高値をつける場面があった。中国が貿易戦争の悪影響緩和に向けた措置を発表すると、環球時報の編集長がツイートしたのが手掛かり
- ドル上昇は米国債利回りの上昇も背景。日銀が新たな量的緩和を検討するとの観測が円安要因の一つ
- ユーロはドルに対して0.3％安の１ユーロ＝1.1012ドル
- ＥＣＢ会合を控え、よりハト派的な期待が市場に織り込まれ、ユーロは一時1.10ドルを割り込んだ
原題：Dollar Advances Ahead of Key Central Bank Meetings: Inside G-10（抜粋）