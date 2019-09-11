【米中ウオッチ】流入阻止、投資枠撤廃、アフリカの王、観光客急減

【米中ウオッチ】流入阻止、投資枠撤廃、アフリカの王、観光客急減Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 米国、中国などからのフェンタニル流入阻止で大統領令も－関係者
- 米商務省、中国製セラミックタイルに「クロ」の仮決定－相殺関税調査
- 中国、通商協議で米農産品の購入拡大で合意する可能性－ＳＣＭＰ紙
- 中国、国外投資家の投資枠を撤廃－株式と債券市場に資金流入促す
- 中国、アルゼンチンからの大豆かす輸入を視野－米との貿易戦争が影響
- 中国、貿易戦争の影響を和らげる措置を講じる－環球時報編集長
- 米国はファーウェイと協議を、対中貿易合意目指すなら－華為幹部
- 「キング・オブ・アフリカ」、ＩＰＯ実施へ－上海スターマーケットで
- 香港の過激分子、中国の主権に挑戦－中国外務省当局者
- 中国から香港への団体旅行、９月は10日時点で90％減－香港経済日報
- 香港のハンセン指数、急上昇－６週間ぶりの高値
- 李克強首相：米中は首脳のコンセンサスに基づき問題解決を－ＣＣＴＶ
- 劉副首相：中国は貿易戦争に断固反対－中国新聞社
- 中国共産党機関紙が「うそ」と非難－ナバロ補佐官の「大罪」発言巡り
- 鴻海の郭前会長、台湾総統選への出馬準備進める－態度は未定
- 中国の安邦保険、高級ホテルを韓国の未来アセットに売却－58億ドル強
- 台湾新幹線を延伸へ、南端の終点は屏東－蘇貞昌行政院長