中国は貿易戦争の影響を和らげるための措置を講じると、共産党機関紙・人民日報系の新聞、環球時報の胡錫進編集長がツイッターに投稿した。措置は中国と米国双方の一部企業の利益になるという。

中国中央テレビ局(CCTV)は10日、李克強首相が米中は両国首脳のコンセンサスに基づいて問題の解決策を見つけるべきだと語ったと報じていた。

原題:China to Take Measures to Ease Trade War Impact:Global Times’ Hu(抜粋)