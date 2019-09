香港取引所はロンドン証券取引所(LSE)グループの取締役会に対し、両社の統合を提案をしたことを明らかにした。

香港取引所 Photographer: Justin Chin/Bloomberg

香港取引所の取締役会はロンドン証取との統合を「世界的な市場インフラの先頭に立つ存在になれる極めて抗し難い戦略的機会」だと考えていると説明。LSEグループ株1株に対し、現金2045ペンスと香港取引所の新株2.495株を提案した。

これはLSEグループ株を1株当たり8361ペンス、同社の時価総額をおよそ296億ポンド(約3兆9400億円)と評価する水準。LSEグループ株の10日終値6804ペンスに22.9%上乗せした。

11日のロンドン株式市場で、LSE株は一時16.4%高。

原題:Hong Kong Exchanges and Clearing Proposes to Combine With LSE(抜粋)

HKEX Offers to Buy LSE at Implied Value of 8,361p/Share (2)