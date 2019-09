北朝鮮が飛翔体発射、米国と協議の用意と表明から数時間後

北朝鮮は10日早朝、平安南道から東側の海に向けて「正体不明の飛翔体」を少なくとも2回発射した。韓国軍合同参謀本部が発表した。北朝鮮はこの数時間前、非核化に向けた米朝協議を再開する用意がある表明していた。

日本の防衛省は「わが国領域や排他的経済水域(EEZ)への弾道ミサイルの飛来は確認されておらず、現時点において、わが国の安全保障に直ちに影響を与えるような事態は確認されていない」と 発表した。

北朝鮮の崔善姫第1外務次官は9日、「9月下旬ごろに合意する場所・日時で」米国と協議する用意があるとの談話を国営朝鮮中央通信(KCNA)を通じて出した。

談話では、交渉を望むと表明した米当局者による最近のコメントに言及、新たな譲歩には触れていない。6月30日にトランプ米大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長が板門店で会談した以降では、最も前向きな談話となった。

トランプ大統領は、崔次官の談話に関する記者団の質問に対し、北朝鮮が核兵器の実験凍結を継続していると指摘した上で、「どうなるか見てみよう。私は常に会合は良いことであり悪いことではないと述べてきた」と答えた。

原題: North Korea Tests More Weapons After Floating Fresh U.S. Talks;N. Korea Fired Unidentified Projectiles Toward East Sea: S.Korea(抜粋)