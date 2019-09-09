債券下落か、米独長期金利上昇で売り先行－超長期債の需要動向に注目

債券相場は下落が予想されている。英国の合意なき欧州連合（ＥＵ）離脱懸念の後退などを背景に米国とドイツの長期金利が上昇した流れを引き継ぎ、売りが先行する見通し。市場では前日に買いが入って相場を支えた超長期債の動向が注目されている。

長期国債先物（９月物） 154円70銭台前半～154円80銭台後半か（前日154円98銭） 新発10年物国債（355回債）利回り マイナス0.25％～マイナス0.235％程度か

（前日マイナス0.26％）

先物夜間取引で９月物は海外長期金利の上昇を受けて水準を切り下げ、一時は154円74銭まで下落。結局は154円79銭と、前日の日中終値比19銭安で引けた。

市場関係者の見方

東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト

前日の米株高と米10年債利回りの上昇、英国の合意なきＥＵ離脱懸念の後退や、欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会への不透明感などが材料

きょうの債券相場は下落、利回り曲線はスティープ（傾斜）化と見込む

ただ、超長期ゾーンには押し目買いの期待も残る

先物中心限月の予想レンジは154円73銭～154円88銭

海外市場の流れ