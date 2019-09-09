【外国株動意銘柄】ＡＴ＆Ｔ、アルコア、フォード、エネルギー株

【外国株動意銘柄】ＡＴ＆Ｔ、アルコア、フォード、エネルギー株Bloomberg News
主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。
- 米エネルギー株指数が１カ月ぶり高値－原油高で買われる
- Ｃトリップ：２Ｑ収入、市場予想とほぼ一致
- アカディア株急騰－ピマバンセリンの第３相試験が主要評価項目を達成
- ウィーワーク幹部：ジャンク債を大量発行も、当面の資金調達－関係者
- シティ：７－９月期トレーディング収入は前年比減少の公算大
- フォードのシニア無担保格付けをジャンク級に引き下げ－ムーディーズ
- メルク株下落、ゴールドマンが価格設定巡る医薬品業界のリスク警告
- 電子たばこのジュールにＦＤＡが警告、低リスク主張は違法の可能性も
- バークレイズ、保険商品不当販売の補償金で16億ポンドを積み増し
- ファニーメイとフレディマックの株価急伸、米財務長官発言など受け
- エリオットのＡＴ＆Ｔ株取得、｢素晴らしいニュース｣とトランプ氏歓迎
- ネットフリックス株上昇、｢ストレンジャー・シングス｣効果とＢｏｆＡ
- エリオット、ＡＴ＆Ｔ株32億ドル相当取得－資産売却やコスト削減要求
- アルコアが組織再編、経営陣を縮小－今四半期末に費用発表へ
- アップルのｉＰｈｏｎｅ新モデル３機種、10日発表－今年の主な注目点
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これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。