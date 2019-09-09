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【外国株動意銘柄】ＡＴ＆Ｔ、アルコア、フォード、エネルギー株

Bloomberg News

主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。

  • 米エネルギー株指数が１カ月ぶり高値－原油高で買われる
  • Ｃトリップ：２Ｑ収入、市場予想とほぼ一致
  • アカディア株急騰－ピマバンセリンの第３相試験が主要評価項目を達成
  • ウィーワーク幹部：ジャンク債を大量発行も、当面の資金調達－関係者
  • シティ：７－９月期トレーディング収入は前年比減少の公算大
  • フォードのシニア無担保格付けをジャンク級に引き下げ－ムーディーズ
  • メルク株下落、ゴールドマンが価格設定巡る医薬品業界のリスク警告
  • 電子たばこのジュールにＦＤＡが警告、低リスク主張は違法の可能性も
  • バークレイズ、保険商品不当販売の補償金で16億ポンドを積み増し
  • ファニーメイとフレディマックの株価急伸、米財務長官発言など受け
  • エリオットのＡＴ＆Ｔ株取得、｢素晴らしいニュース｣とトランプ氏歓迎
  • ネットフリックス株上昇、｢ストレンジャー・シングス｣効果とＢｏｆＡ
  • エリオット、ＡＴ＆Ｔ株32億ドル相当取得－資産売却やコスト削減要求
  • アルコアが組織再編、経営陣を縮小－今四半期末に費用発表へ
  • アップルのｉＰｈｏｎｅ新モデル３機種、10日発表－今年の主な注目点

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