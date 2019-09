スイスを訪れているパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は6日、米 フェイスブックが計画している仮想通貨「リブラ」について、すぐにシステム上重要になる可能性があり、最も高度な規制・監督を見込み続ける必要性が生じるとの認識を示した上で、実施を急ぐことにはならないだろうと述べた。

チューリヒで開催されたイベントのパネル討論会で発言した。

