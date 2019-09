【ＮＹ外為】ドルが下げ縮小、パウエル議長は「適切に行動」と再表明

6日のニューヨーク外国為替市場では、ドルが下げ幅を縮小。パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は景気拡大を維持するため引き続き「適切に行動する」と述べた。市場で広がる今月の追加利下げ観測は変わっていない。

ニューヨーク時間午後4時42分現在、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1%安。一時は0.3%下げる場面もあった。週間ベースでは0.6%下落。3日には2017年5月以来の高値に達していた パウエル議長は米国や世界の経済に関して、緩やかな成長の継続が最も可能性の高い見通しだとしつつ、米金融当局は「 著しいリスク」を注視していると発言 次回の連邦公開市場委員会(FOMC)は9月17、18両日に開催される

8月の 米雇用統計では、非農業部門雇用者数が13万人増と市場予想(16万人増)を下回った一方、平均時給の伸びは予想を上回った

米雇用統計では、非農業部門雇用者数が13万人増と市場予想(16万人増)を下回った一方、平均時給の伸びは予想を上回った 主要10通貨では、ニュージーランド・ドルが上昇率トップ。カナダの力強い経済指標を受けて加ドルも高い。一方、スイス・フランとポンドは下落

ポンドは週間ではなお6月以来の大幅高。来月の合意なき英国の欧州連合(EU)離脱リスクが後退したことが背景

米10年債利回りは、ほぼ変わらずの1.56%。週間では約6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇

ドルは対ユーロで0.1%高の1ユーロ=1.1027ドル。対円ではほぼ変わらずの1ドル=106円92銭

欧州時間の取引

ブルームバーグ・ドル・スポット指数が週間で6月以来の大幅安。貿易を巡る緊張が和らぎつつあるほか、一部の中銀がそれほどハト派的でない姿勢を示したことから、リスクセンチメントが改善した。

原題:Dollar Trims Losses as Powell Repeats Policy Views: Inside G-10(抜粋)

Dollar Heads for Worst Week Since June Before NFP: Inside G-10