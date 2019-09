【ＮＹ外為】円が１カ月ぶり安値、米国債利回りと株価が急上昇

5日のニューヨーク外国為替市場では、円が対ドルで約1カ月ぶりの安値を付けた。米中貿易協議への楽観が広がる中、リスクテーク意欲が高まった。米経済指標が予想を上回ったことを背景に株式相場が値上がりしたほか、米2年債利回りは約10年ぶりの大幅上昇となった。

欧州時間の取引

ブルームバーグ・ドル・スポット指数が3営業日続落。英EU離脱を巡るリスク後退や、米中の貿易協議再開に関する楽観、スウェーデン中銀が想定ほどハト派的でなかったことが背景。

原題:Yen Falls to Month Low as U.S. Yields, Stocks Surge: Inside G-10(抜粋)

Traders Offload Dollar as Risk Appetite Improves: Inside G-10