アジア時間5日午前の取引で米英の株価指数先物は上昇。中国商務省はこの日、同国の貿易交渉担当者が 次回協議のため来月前半にワシントンを訪れることを明らかにした。

S&P500種株価指数のEミニ先物9月限はシンガポール時間午前10時1分(日本時間同11時1分)現在、1%高となっている。英FTSE100先物9月限も0.7%高。ダウ平均先物は0.9%、ナスダック100先物は1.3%、それぞれ上昇した。

中国の劉鶴副首相はムニューシン米財務長官およびライトハイザー米通商代表部(USTR)代表との5日午前の電話会議で訪米に同意した。

原題:S&P 500, FTSE 100 Futures Up as U.S.-China to Hold Trade Talks(抜粋)