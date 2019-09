ジョンソン英首相は4日、欧州連合(EU)離脱期限の延期申請を首相に義務付ける法案が下院で可決されたことについて、「ブリュッセルでわれわれが合意に至る見込みは、今回の降伏法案によって完全につぶされたわけではないとしても、著しく損なわれた」と語った。

ジョンソン首相はITVとのインタビューで、離脱延期法案は、英国がいつまで残留するか決める権限をEUに与えるものだと指摘した。

原題:Johnson: Chance to Get A Brexit Deal Badly Damaged by Bill(抜粋)