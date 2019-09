米貿易収支：財の対中貿易、７月に減少－関税合戦は休戦状態

米国の中国に対する財の貿易は、7月も引き続き減少した。米中貿易戦争は同月、休戦状態にあったが低調な状態は変わらなかった。米中はいずれも9月に追加関税の発動に踏み切っている。

キーポイント 米国の財の対中輸出は前月比2.7%減少

中国からの輸入は同1.9%減少

対中貿易赤字は季節調整後で296億ドルに縮小

財とサービスを合わせた米国の全体の貿易赤字は540億ドル 3カ月ぶりの低い水準 ブルームバーグがまとめた市場予想の中央値は534億ドル



米国の対中輸出(白)、中国からの輸入(青) 米商務省

中国は昨年、米国にとって最大の貿易相手国だったが、今年に入ってからはメキシコとカナダに取って代わられている。関税引き上げに加え、貿易紛争が解決するかどうかやその時期を巡って不透明感が強まっていることが背景。

また、強いドルと世界経済見通しの弱まりで、米国の輸出品への需要は引き続き抑制されており、影響を受ける品目も増えている。一方で、堅調な個人消費が輸入を支えている状況だ。

7月の米国の財の貿易は中国に対しては減少したが、対カナダ、対メキシコでは比較的変動が少なかった。

米国の財の対中赤字は今年1-7月では季節調整後で2095億ドルと、前年同期の2349億ドルに比べて縮小。輸出は前年同期比17.3%減少し、輸入は12.4%減った。

7月の財・サービスを合わせた全体の輸出は前月比0.6%増の2074億ドル。消費財や資本財、自動車の増加が寄与した。輸入は同0.1%減の2614億ドル。コンピューターや半導体が落ち込み、資本財が2017年10月以来の低水準となった。

欧州連合(EU)に対する財の貿易赤字は、季節調整前で過去最大の201億ドルに拡大。輸入が過去最大となったことが影響した。トランプ米大統領はこれまで、ドルがユーロに対して強過ぎると主張し、米金融当局にもっと積極的な利下げを繰り返し要求している。今回のデータはトランプ氏にさらなる攻撃材料を与えかねない。

統計表

原題: U.S. Trade With China Fell in July Despite Truce in Tariff War(抜粋)

U.S. Trade Deficit Narrowed to $54b in July, Est. $53.4b(抜粋)