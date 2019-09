7月の米貿易赤字は540億ドルと、前月の改定値555億ドルから縮小した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は534億ドルだった。

原題: U.S. Trade With China Fell in July Despite Truce in Tariff War(抜粋)

U.S. Trade Deficit Narrowed to $54b in July, Est. $53.4b(抜粋)