シェアオフィス事業を展開する米ウィーワークは新規株式公開(IPO)のロードショー(投資家説明会)を来週にも開始する計画だ。事情に詳しい関係者が明らかにした。問題が非公開であることを理由に匿名を条件に語った。

同関係者によると、IPOに加わる可能性がある投資家との会合はニューヨークやサンフランシスコなどで行われる見通し。説明会の日程は依然変更の公算があるという。

同社の担当者はコメントを控えた。

