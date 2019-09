英首相、総選挙実施の動議提案へ－離脱延期法案の審議入り可決

Source: Jessica Taylor/UK Parliament Source: Jessica Taylor/UK Parliament

英下院では3日、欧州連合(EU)離脱延期の申請をジョンソン首相に強制する法案の審議入りに向け、議会の議事運営を掌握するための動議が賛成多数で可決された。採決で敗れたことを受けて、首相は政府が総選挙実施の動議を提案することも辞さないと表明した。

法案審議入りに向けた超党派の動議は賛成328、反対301で可決され、同法案は下院で4日に審議される。ジョンソン首相率いる保守党政権はこの日、下院の過半数議席を失っており、超党派の動議可決はさらなる打撃となった。

ジョンソン首相の総選挙実施の動議可決には野党労働党の支持が必要。労働党のコービン党首は、合意なき離脱阻止の法案成立の段階で総選挙支持するとの意向を示した。

ジョンソン首相は「議会は、われわれが取り結べるかもしれない合意をつぶそうとしている」とした上で、「私は総選挙を望んでおらず、国民も同じだ」と言明。ただ、下院が離脱延期の申請を強制する法案をあす可決するなら、この問題を解決するために誰が10月17日から開かれるEU首脳会議出席のためブリュッセルに向かうかを「英国民は選ばざるを得なくなるだろう」と語った。

