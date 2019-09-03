債券上昇か、米景気懸念や英政局不安ー10年マイナス0.3％試すとの声

債券相場は上昇が予想されている。米国の景気減速を示唆する経済指標の発表に加え、英国の欧州連合（ＥＵ）離脱を巡る政局不安を背景に、前日の欧米債相場が上昇した流れを引き継ぎ、買いが先行する見通し。新発10年国債利回りは過去最低のマイナス0.30％を試すとの見方が出ている。

長期国債先物（９月物） 155円20銭台から155円30銭台か（前日155円22銭） 新発10年物国債（355回債）利回り マイナス0.30％～マイナス0.285％程度か

（前日マイナス0.28％）

先物夜間取引で９月物は欧米債相場の上昇を受けて買い優勢の展開となり、一時155円40銭と中心限月ベースの最高値を更新。結局は前日の日中終値比10銭高の155円32銭で引けた。

市場関係者の見方

東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト

米株安、米10年債利回りが一時1.43％まで低下と、他市場は昨夕でおおむね織り込んでいよう。それでも今日は10年債利回りがマイナス0.30％にトライすると見込む

やはり日銀の国債買い入れの減額は効かず、止めるなら売るのが奏功

先物中心限月の予想レンジは155円27銭～155円39銭

海外市場の流れ