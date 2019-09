イタリアの10年国債利回りは3日、過去最低を更新した。エスタブリッシュメント(既存勢力)政党「五つ星運動」のメンバーはこの日、中道左派の民主党(PD)との連立政権樹立をコンテ暫定首相に委ねるか採決する。

10年債利回りは5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げて0.92%。ドイツ債とのスプレッドは3bp縮小して163bpとなった。

オンラインによる投票はこの日、ロンドン時間午前8時(日本時間午後4時)に始まり、午後5時に締め切られる。

原題:Italian Bonds Rise as Five Star Members Vote on New Government(抜粋)