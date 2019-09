豪中銀：政策金利を１％に据え置き－必要ならさらに金融緩和も

オーストラリア準備銀行(中央銀行)は3日、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を過去最低の1%に据え置くことを決定した。ブルームバーグが調査したエコノミスト34人中30人が金利据え置きを予想していた。

豪中銀のロウ総裁は声明で、「失業率低下が進展し、インフレ目標に向けより確実な進ちょくを達成するには、豪州で長期にわたる低金利が必要になると予想することは合理的だ。政策委員会は雇用市場を含む動きを引き続き注視し、持続可能な成長の下支えと今後のインフレ目標達成に必要であれば、さらなる金融政策の緩和を行う」と言明した。

Rate Rate Survey Survey vs Policy Change Target Median Actual* Direction 0.00 1.00 1.00 Expected Maintain 0.00 1.00 1.00 Expected Maintain -0.25 1.00 1.00 Expected Easing -0.25 1.25 1.25 Expected Easing 0.00 1.50 1.25 Unexpected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain 0.00 1.50 1.50 Expected Maintain -0.25 1.50 1.50 Expected Easing 0.00 1.75 1.75 Expected Maintain 0.00 1.75 1.75 Expected Maintain -0.25 1.75 2.00 Unexpected Easing 0.00 2.00 2.00 Expected Maintain 0.00 2.00 2.00 Expected Maintain 0.00 2.00 2.00 Expected Maintain 0.00 2.00 2.00 Expected Maintain 0.00 2.00 2.00 Expected Maintain 0.00 2.00 2.00 Expected Maintain 0.00 2.00 2.00 Expected Maintain 0.00 2.00 2.00 Expected Maintain 0.00 2.00 2.00 Expected Maintain 0.00 2.00 2.00 Expected Maintain -0.25 2.00 2.00 Expected Easing 0.00 2.25 2.25 Expected Maintain 0.00 2.25 2.00 Unexpected Maintain -0.25 2.25 2.50 Unexpected Easing 0.00 2.50 2.50 Expected Maintain 0.00 2.50 2.50 Expected Maintain 0.00 2.50 2.50 Expected Maintain 0.00 2.50 2.50 Expected Maintain 0.00 2.50 2.50 Expected Maintain 0.00 2.50 2.50 Expected Maintain 0.00 2.50 2.50 Expected Maintain 0.00 2.50 2.50 Expected Maintain 0.00 2.50 2.50 Expected Maintain 0.00 2.50 2.50 Expected Maintain 0.00 2.50 2.50 Expected Maintain 0.00 2.50 2.50 Expected Maintain 0.00 2.50 2.50 Expected Maintain 0.00 2.50 2.50 Expected Maintain 0.00 2.50 2.50 Expected Maintain -0.25 2.50 2.50 Expected Easing 0.00 2.75 2.75 Expected Maintain 0.00 2.75 2.75 Expected Maintain -0.25 2.75 3.00 Unexpected Easing 0.00 3.00 3.00 Expected Maintain 0.00 3.00 3.00 Expected Maintain 0.00 3.00 3.00 Expected Maintain -0.25 3.00 3.00 Expected Easing 0.00 3.25 3.00 Unexpected Maintain -0.25 3.25 3.50 Unexpected Easing 0.00 3.50 3.50 Expected Maintain 0.00 3.50 3.50 Expected Maintain 0.00 3.50 3.50 Expected Maintain -0.25 3.50 3.50 Expected Easing -0.50 3.75 4.00 Unexpected Easing 0.00 4.25 4.25 Expected Maintain 0.00 4.25 4.25 Expected Maintain 0.00 4.25 4.00 Unexpected Maintain -0.25 4.25 4.25 Expected Easing -0.25 4.50 4.50 Expected Easing 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.25 4.75 4.50 Unexpected Tightening 0.00 4.50 4.75 Unexpected Maintain 0.00 4.50 4.50 Expected Maintain 0.00 4.50 4.75 Expected Maintain 0.00 4.50 4.50 Expected Maintain 0.00 4.50 4.50 Expected Maintain 0.25 4.50 4.50 Expected Tightening 0.25 4.25 4.25 Expected Tightening 0.25 4.00 4.00 Expected Tightening 0.00 3.75 4.00 Unexpected Maintain 0.25 3.75 3.75 Expected Tightening 0.25 3.50 3.50 Expected Tightening 0.25 3.25 3.00 Unexpected Tightening 0.00 3.00 3.00 Expected Maintain 0.00 3.00 3.00 Expected Maintain 0.00 3.00 3.00 Expected Maintain 0.00 3.00 3.00 Expected Maintain 0.00 3.00 3.00 Expected Maintain -0.25 3.00 3.25 Unexpected Easing 0.00 3.25 3.00 Unexpected Maintain -1.00 3.25 3.25 Expected Easing -1.00 4.25 4.50 Unexpected Easing -0.75 5.25 5.50 Unexpected Easing -1.00 6.00 6.50 Unexpected Easing -0.25 7.00 7.00 Expected Easing 0.00 7.25 7.25 Expected Maintain 0.00 7.25 7.25 Expected Maintain 0.00 7.25 7.25 Expected Maintain 0.00 7.25 7.25 Expected Maintain 0.00 7.25 7.25 Expected Maintain 0.25 7.25 7.25 Expected Tightening 0.25 7.00 7.00 Expected Tightening 0.00 6.75 6.75 Expected Maintain 0.25 6.75 6.75 Expected Tightening 0.00 6.50 6.50 Expected Maintain 0.00 6.50 6.50 Expected Maintain 0.25 6.50 6.50 Expected Tightening 0.00 6.25 6.25 Expected Maintain 0.00 6.25 6.25 Expected Maintain 0.00 6.25 6.25 Expected Maintain 0.00 6.25 6.25 Expected Maintain 0.00 6.25 6.25 Expected Maintain 0.00 6.25 6.25 Expected Maintain 0.00 6.25 6.25 Expected Maintain 0.25 6.25 6.25 Expected Tightening 0.00 6.00 6.00 Expected Maintain 0.00 6.00 6.00 Expected Maintain 0.25 6.00 6.00 Expected Tightening 0.00 5.75 5.75 Expected Maintain 0.00 5.75 5.75 Expected Maintain 0.25 5.75 5.50 Unexpected Tightening 0.00 5.50 5.50 Expected Maintain 0.00 5.50 5.50 Expected Maintain 0.00 5.50 5.50 Expected Maintain 0.00 5.50 5.50 Expected Maintain 0.00 5.50 5.50 Expected Maintain 0.00 5.50 5.50 Expected Maintain 0.00 5.50 5.50 Expected Maintain 0.00 5.50 5.50 Expected Maintain 0.00 5.50 5.50 Expected Maintain 0.00 5.50 5.50 Expected Maintain 0.00 5.50 5.50 Expected Maintain 0.00 5.50 5.75 Unexpected Maintain 0.25 5.50 5.50 Expected Tightening 0.00 5.25 5.25 Expected Maintain 0.00 5.25 5.25 Expected Maintain 0.00 5.25 5.25 Expected Maintain 0.00 5.25 5.25 Expected Maintain 0.00 5.25 5.25 Expected Maintain 0.00 5.25 5.25 Expected Maintain 0.00 5.25 5.25 Expected Maintain 0.00 5.25 5.25 Expected Maintain 0.00 5.25 5.25 Expected Maintain 0.00 5.25 5.25 Expected Maintain 0.00 5.25 5.25 Expected Maintain 0.00 5.25 5.25 Expected Maintain 0.25 5.25 5.25 Expected Tightening 0.25 5.00 4.75 Unexpected Tightening 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.50 Unexpected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.00 4.75 4.75 Expected Maintain 0.25 4.75 4.75 Expected Tightening 0.25 4.50 4.50 Expected Tightening 0.00 4.25 4.25 Expected Maintain 0.00 4.25 4.25 Expected Maintain 0.00 4.25 4.25 Expected Maintain -0.25 4.25 4.25 Expected Easing -0.25 4.50 4.50 Expected Easing -0.25 4.75 n/a n/a Easing -0.50 5.00 n/a n/a Easing -0.25 5.50 n/a n/a Easing -0.50 5.75 n/a n/a Easing 0.25 6.25 n/a n/a Tightening 0.25 6.00 n/a n/a Tightening 0.25 5.75 n/a n/a Tightening 0.50 5.50 n/a n/a Tightening 0.25 5.00 n/a n/a Tightening -0.25 4.75 n/a n/a Easing -0.50 5.00 n/a n/a Easing -0.50 5.50 n/a n/a Easing -0.50 6.00 n/a n/a Easing -0.50 6.50 n/a n/a Easing -0.50 7.00 n/a n/a Easing 1.00 7.50 n/a n/a Tightening 1.00 6.50 n/a n/a Tightening 0.75 5.50 n/a n/a Tightening -0.50 4.75 n/a n/a Easing -0.50 5.25 n/a n/a Easing -0.75 5.75 n/a n/a Easing -1.00 6.50 n/a n/a Easing -1.00 7.50 n/a n/a Easing -1.00 8.50 n/a n/a Easing -1.00 9.50 n/a n/a Easing -1.00 10.50 n/a n/a Easing -0.50 11.50 n/a n/a Easing -1.00 12.00 n/a n/a Easing -1.00 13.00 n/a n/a Easing -1.00 14.00 n/a n/a Easing -1.00 to -1.50 15.0-15.5 n/a n/a Easing -0.50 16.5-17.0 n/a n/a Easing -.50 to -1.00 17.0-17.5 n/a n/a Easing

Note: * Expected is when the Bloomberg survey median is equal to the announced rate and unexpected is when the announced rate is not equal to the Bloomberg survey median

(豪中銀の声明の内容を追加して更新します)