米個人消費支出：７月は予想上回る伸び、価格は当局目標下回る

７月の米個人消費支出（ＰＣＥ）は伸びが加速し、市場予想を上回った。個人消費は７－９月（第３四半期）のスタート時点でもなお堅調で、引き続き経済の主要な成長エンジンとなることが示唆された。

キーポイント ＰＣＥは前月比0.6％増 ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値は0.5％増 前月は0.3％増

ＰＣＥは前月比0.6％増 個人所得は0.1％増（予想0.3％増）

背景

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貯蓄率は7.7%に低下 －前月は８％

インフレ調整後の実質可処分所得は0.1％増－前月0.3％増

統計の詳細は表をご覧下さい

原題： U.S. Personal Spending Increased More Than Forecast in July（抜粋）