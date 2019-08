ドラギ総裁にＥＣＢタカ派が相次ぎくぎ刺す－９月ＱＥ観測高まる

欧州中央銀行(ECB)の追加金融緩和を警戒するタカ派メンバーらは、政策決定を2週間後に控え、警告を発し始めた。

クノット・オランダ中銀総裁は29日の インタビューで、経済見通しはまだ債券購入再開を正当化するほど弱くないと述べた。ドイツ連邦銀行のバイトマン総裁も数日前に大規模な景気刺激措置の臆測は最新の経済データに「即していない」と発言した。ドイツ出身のラウテンシュレーガー理事もマーケット・ニュース・インターナショナル(MNI)とのインタビューで、「資産購入プログラム再開の必要性を感じない」と述べた。MNIが30日報じた。

クノット・オランダ中銀総裁

かねてタカ派姿勢を取ってきたクノット、バイトマン両氏らの発言は、9月の政策委員会に向け準備をしているECB理事会に一考を促すものだ。ドラギ総裁は7月会合の後、何らかの景気刺激措置を予告。量的緩和(QE)再開を含む全ての政策オプションを検討するようECBスタッフに指示した。

ABNアムロのエコノミスト、ニック・コーニス氏は「タカ派的な動きであろうとハト派的な動きであろうと、それに反対する側がずけずけと声高に発言し始めるのは本質的に議論に負け始めている時であることが分かる」と述べた。

投資家の間では最近、ECBが金融緩和措置を組み合わせたパッケージを打ち出すとの観測が強まっている。ゴールドマン・サックスや野村、ABNアムロなどの銀行はQE再開を予想している。ソシエテ・ジェネラルは今週、ECBが中銀預金金利を20ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)引き下げてマイナス0.6%とするとともに、月額400億ユーロ(約4兆7000億円)の債券購入を開始すると発表するとの予想を示した。

