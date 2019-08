韓国最高裁、サムスン電子副会長の裁判で審理差し戻し

韓国の朴槿恵前大統領の罷免につながった贈収賄スキャンダルで、同国の大法院(最高裁)は29日、ソウル高裁が サムスン電子の李在鎔副会長に言い渡した執行猶予付きの 判決を破棄し、同高裁に差し戻す決定を下した。世界貿易が混乱する中で、韓国最大の企業であるサムスンの経営は、法的問題を巡って不確実性が再び高まることになる。

李副会長(51)は2017年2月に 逮捕され、ソウル中央地裁は同年、贈賄などの罪で懲役5年の 実刑判決を言い渡したが、ソウル高裁は昨年2月、懲役2年6月に減刑し、執行猶予4年を言い渡していた。今回の最高裁の決定を受け、李副会長は再び収監される可能性が出てきた。

ソウル拘置所から釈放された李在鎔副会長(2018年2月5日) Bloomberg

最高裁は、サムスンから前大統領の親友の崔順実被告に提供された馬3頭を賄賂と認定。経営権継承の問題と絡めてサムスン側から朴前大統領に対し、暗黙の働き掛けがあったと判断した。

最高裁は朴前大統領についても2審判決を破棄し、高裁に差し戻した。

調査会社CEOスコア(ソウル)のパク・ジュグン代表は今回の最高裁決定を前に、2審判決の破棄は「李氏が再び収監される可能性が高まることを意味する」と指摘。サムスンにとって「ガバナンスの再編成だけではなく、重要な経営判断も滞ることになる」と述べていた。

サムスン電子はこの件が「社会全体に引き起こした不安を非常に申し訳ないと考えている」とのコメントを発表。「責任ある企業市民としての役割を果たすとともに、過去の過ちを繰り返さないようコミットメントを新たにする」とした。

サムスン電子の株価は一時2.5%下落した。

