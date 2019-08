中国共産党機関紙の人民日報系の新聞、環球時報の胡錫進編集長は26日、同国と米国がここ数日に電話会談した事実を承知していないとツイッターに投稿した。トランプ米大統領は先に、中国が協議再開を 電話で求めてきたと述べていた。

胡編集長は「私が知る限り、中国と米国のトップ級交渉担当者がこの数日間に電話で協議したことはない。技術的なレベルで両国は連絡を続けており、そこにトランプ大統領が示唆した意味合いはない」と投稿。「中国は立場を変えていない。米国の圧力に屈することはない」と続けた。

原題:

No Phone Calls Between China, U.S. Negotiators: Global Times’ Hu(抜粋)