中国外務省の耿爽報道官は26日、米国が貿易を巡り現在の手法に固執するなら中国は自らを守るための措置を講じると述べた。

耿報道官は北京で開いた定例記者会見で、トランプ米大統領が言及した米側への電話に関する情報はないと回答。「そのようなことは聞いたことがないことは明確に言える」と話した。

同報道官は、最大限の圧力は貿易合意につながらないと指摘。米国による関税強化は米中首脳が大阪で至った理解の精神に反すると主張し、貿易協議は交渉を通じ、相互尊重に基づいてまとめるべきだとあらためて指摘した。

原題:China to Take Actions to Protect Self if U.S. Persists on Trade(抜粋)