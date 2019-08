トランプ米大統領は26日記者団に対し、「中国が昨夜、われわれの通商チームに電話し、テーブルに戻ろうと言ってきた」と述べ、米国は中国側の申し出を受け入れ、交渉に復帰するつもりだと発言した。

トランプ氏の発言を受けてS&P500種株価指数先物(9月限)は下げを埋め、シンガポール時間午後3時7分(日本時間同4時7分)現在、0.1%高となっている。一時1.6%安となっていた。

原題: Trump Says China Called, Wants to Restart Trade Talks: G7 Update

S&P 500 Futures Erase Loss After Trump Comment on China Call