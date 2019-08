中国共産党機関紙・人民日報は25日、米国の対中関税引き上げは中国に対するいじめであり、通商合意への道を妨げる新たな障害だとの論説を掲載した。

この中で人民日報は「挑発的な」行動をとる米国との間で貿易摩擦が強まり、中国として「理性的かつ抑制された対抗措置」を強いられたとし、「中国は独自の道を追求し自国のビジネスをうまく展開させることに自信があり、米国によるいかなる扇動的スタンスにも強く反対する」と続けた。

これに先立ち、人民日報系の環球時報の胡錫進編集長もツイッターに米国はパートナーとしての「中国を失い始めた」と投稿していた。

原題:U.S. Tariff Hikes Set Up New Roadblocks, Say Chinese State Media(抜粋)