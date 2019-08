トランプ米大統領は23日、北朝鮮による弾道ミサイル2発の発射を受け、「われわれの関係は非常に良好だ」と記者団に語った。

トランプ大統領はフランスで開催の主要7カ国(G7)首脳会議出席のためホワイトハウスを発つ前、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長について、「私に対してとても率直だ。何が起こっているのか見ることにする」と話した。

トランプ大統領 Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg

大統領はさらに、金委員長は「ミサイル実験が好きだが、われわれは短距離ミサイルを制限したことは決してない。多くの国々がこうしたミサイルの実験を行っている。われわれも先日、とても大きな実験をした」と述べた。

