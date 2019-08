中国ＡＩのメグビー、香港ＩＰＯを23日にも申請－相次ぐ抗議活動でも

中国の人工知能(AI)スタートアップ、北京曠視科技( メグビー)が香港での新規株式公開( IPO)を近く申請する。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。IPOは最大10億米ドル(約1070億円)規模となる可能性があるという。相次ぐ抗議活動によって市場環境が悪化する香港で上場を目指す。

非公開情報だとして匿名を条件に話した関係者の1人によると、顔認証プラットフォーム「フェース++」を保有するメグビーは23日にも香港取引所にIPO申請を提出する計画。同社はコメントを控えた。

香港株式市場を揺るがす一連の抗議活動を警戒し、IPOに二の足を踏む企業もある中、メグビーは上場計画を進める。同社に出資する アリババ・グループ・ホールディングも香港での上場を目指す企業の一角だが、投資家の需要を探ることは控えている。

メグビーは顔認証・物体認識技術やIoT(インターネット・オブ・シングス)ソフトウエアの分野でセンスタイム・グループ( 商湯科技)と競合。アリババはセンスタイムにも出資している。

原題:China AI Startup to File for Hong Kong IPO Soon Despite Protests(抜粋)