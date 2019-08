イタリア大統領：次期連立政権に必要なのは安定性、無理なら総選挙へ

イタリアのマッタレッラ大統領は、連立政権を新たに発足させるのであれば現在の任期が終了する2023年まで持続できる政府でなくてはならないと強く考えている。事情に詳しい当局者が明らかにした。

マッタレッラ大統領 Photographer: Alessia Pierdomenico/Bloomberg

話し合いが非公開だとして匿名を条件に述べた当局者によると、安定した体制を長期間維持できる連立政権が見込めないのであれば、マッタレッラ大統領は早期総選挙を求める意向だ。

次期首相を指名する権限を持つ大統領が新政権の樹立に高い基準を求めていることから、イタリアが総選挙に向かう可能性は高まっている。大統領はこれまでに、中道左派の民主党(PD)と反エスタブリッシュメント(既存勢力)政党「五つ星運動」に連立形成と新首相について合意に達するため数日の猶予を追加的に与える考えを示唆していた。

PDのツィンガレッティ党首が記者団に語ったところによると、同氏は22日に大統領に対し、連立政権発足に扉は開いているが「いかなる犠牲を払っても」ということはないと発言した。五つ星のディマイオ党首は大統領との会談後、連立組み替え交渉を始めたと明らかにしつつ、総選挙を恐れないとも述べた。

