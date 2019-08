フィラデルフィア連銀のハーカー総裁はジャクソンホールでCNBCのインタビューに応じ、「当面は現状を維持し、状況がどのように展開するか見極めるべきだと考えている」と述べた。

7月31日開催FOMCでの利下げは「いくらか不承不承に」支持した

「労働市場は強く、インフレはゆっくりとしたペースで上昇しつつある」

「マイナス方向に劇的に動いているものは何もない」

「関税が発動され、個人消費に打撃が及べば、今以上に懸念が深まる」

「利下げは必ずしも必要だったとは思わなかったが、中立に戻すため、同意した」

備考:ハーカー総裁は今年のFOMCで議決権を持たない

