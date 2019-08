米国による新たな関税、貿易摩擦の激化につながる－中国商務省

中国商務省の高峰報道官は22日、米国による新たな関税は貿易摩擦の激化につながると指摘するとともに、関税賦課を強行するなら報復せざるを得ないと言明した。

高報道官は北京で開いた記者会見で、米国による一部の関税賦課先送りは貿易戦争に勝者はいないことを示していると指摘。米国に新たな関税をやめるよう呼び掛けた。

同報道官は米国が関税強化を進めるなら米消費者と企業に影響が及ぶと主張。新たな関税は中国経済にとって幾分の難題をもたらすだろうが、全般的な影響はコントロール可能だと述べた。

高報道官によれば、米中の通商チームが連絡を取り合っている。中国チームの訪米に関する追加の情報はないと説明し、中国版エンティティーリストについてはそのうち公表するとあらためて表明した。

原題:Any New Tariffs From U.S. to Lead to Trade Escalation: Mofcom(抜粋)