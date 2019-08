カンザスシティー連銀総裁、追加緩和に慎重姿勢－「まだ機は熟さず」

米カンザスシティー連銀のジョージ総裁は追加緩和について、「現在の米経済の状況を見ると、まだ機は熟していない。今後の景気減速を示唆する見通しがない限り、さらなる緩和を経済に提供する心構えが私にはない」と述べた。ブルームバーグテレビジョンのマイケル・マッキー記者とのインタビューで語った。

ジョージ総裁 Photographer: Christopher Dilts/Bloomberg

ジョージ総裁は「失業率とインフレ率の現状を考えると、消費が引き続き景気をけん引できる限り、米経済は良い状況にあると思う。経済の一部セグメントが比較的弱いのは明らかだ」と発言。「しかし、2%前後の成長予想が維持される限り、米経済は大丈夫だと思う」と述べた。

同総裁はその上で、「政策の緩和は自由選択ではない。需要を喚起すると覚えておくべきだ。レバレッジの魅力を高め、景気循環のどこに位置しているかという認識次第で、より多くのリスクを生み出すこともあり得る」と指摘。現行の金融政策については、「中立的であり、直近の利下げにより緩和的とすら思える」との認識を示した。

ジョージ総裁は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)で投票権を持つ。0.25ポイントの利下げを決定した直近の7月のFOMCでは金利据え置きを主張した。

原題:Fed’s George: I’m Not Ready to Provide More Policy Accommodation(抜粋)

