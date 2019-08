エヌビディア株上昇、成長過程の「序盤」にあるとベンチマーク指摘

Photographer: David Paul Morris/Bloomberg Photographer: David Paul Morris/Bloomberg

21日の米株式市場でコンピューターグラフィックス(CG)カード用半導体製造の米 エヌビディアの株価が一時3.3%上昇した。同社はCAGR(年平均成長率)で同業他社を上回る「独自の位置にいる」と、ベンチマークがリポートに記した。

アナリストのルーベン・ロイ氏は強気な見通しの理由として「多様な成長市場で画像処理半導体(GPU)の利用が拡大している」ことに言及。エヌビディアはこの成長過程の「序盤」にあるとした。同氏の投資判断は「買い」、目標株価は210ドル。

ブルームバーグの集計データによると、エヌビディアは2019年1月通期の売上高で約87%をGPU関連製品から得ている。

原題:Nvidia Gains as Benchmark Says in ‘Early Innings’ of Growth(抜粋)