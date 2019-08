Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg

トランプ米大統領は21日、自分は中国に貿易戦争を仕掛けるために「選ばれし者」だと述べ、勝利に向かっていると主張した。

トランプ氏はホワイトハウスで記者団に対し、「この貿易戦争はずっと前に起こるべきものだった」とした上で、「誰かがしなければならなかった。私は選ばれし者だ」と述べた。

これより先に、「多分」米国は中国と取引するだろうと話している。

トランプ氏はこれまで、中国の不公平な貿易慣行を放置したとして歴代大統領を繰り返し批判している。

原題: Trump Says He’s the ‘Chosen One’ to Take on China Over Trade(抜粋)

