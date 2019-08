トランプ大統領、減税案に言及するも差し迫っていないと説明

Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg

トランプ米大統領は給与税減税を 「多くの人が」望むだろうが、ホワイトハウスがすぐに減税する可能性は低いと述べた。

トランプ大統領は米国が「リセッション(景気後退)からかなり離れている」と述べ、市場を揺るがした景気減速の兆候を受けて米経済を活性化するための減税の方法を自身や経済顧問が模索していると語った。

同大統領は20日に記者団に対し、社会保障制度とメディケア(高齢者・障害者向け医療保険)を支える給与税の減税は「われわれが考えていることだ」が、すぐに行動する必要はないと指摘。また、「キャピタルゲインについても何かしたい」と述べ、「さまざまな減税を検討している」が、ホワイトハウスは「常に」それを行っているのであって「現時点で何かするとは言っていない」と話した。

給与税減税は検討されてきたが、ホワイトハウス当局者は19日、現時点では議題にないと述べた。

原題: Trump Floats a Tax Cut, Then Calls It Unneeded and Not Imminent

Trump Says Admin. Eying Payroll, Capital Gains Tax Cuts(抜粋)