中国中銀、新プライムレート公表開始－借り入れコスト引き下げ

中国人民銀行(中央銀行)は20日、企業や家計の借り入れコスト引き下げを図るため、新たな最優遇貸出金利(ローンプライムレート= LPR)の公表を開始した。

人民銀の声明によれば、新しい1年物LPRは4.25%に設定された。ブルームバーグがトレーダーとアナリスト11人を対象に実施した調査の中央値では、4.24%と見込まれていた。従来のLPRは4.31%で、1年物の貸出基準金利は4.35%。

新たな5年物LPRは4.85%だとも発表された。中国は毎月20日に新LPRを設定する。

今回のLPR制度変更は、金融市場の動向をより反映させようとする中国の取り組みの一環。借り入れコスト低下に寄与するとともに、融資活動の拡大や減速しつつある景気を支えることが狙い。この日から新規融資は、主に新LPRを参照し金利を定めることが求められる。

人民銀は同日の記者会見で配布した声明で、金利制度見直しは政策の効率性を高める「経路の修復」だと説明。実体経済向けの借り入れ負担を引き下げるさまざまな手段を活用するため、人民銀は他省庁と協力し続けるともコメントした。金利改革が他の金融政策あるいはそれ以外の政策に取って代わることはできないとの認識も示した。

ウエストパック銀行のアジアマクロ戦略責任者、張淑嫺氏は「とても臆病な金利引き下げで、全く市場予想の範囲内だった」と述べた上で、「人民銀が公開市場操作(オペ)金利、特に中期貸出制度(MLF)金利を調整するなら、波及効果が一段と高まる」と指摘した。

