ジョンソン氏が「バックストップ」代替案－ＥＵ大統領に受け入れ迫る

ジョンソン英首相は、欧州連合(EU)のトゥスク大統領(常任議長)に宛てた19日付の 書簡で、英議会による離脱協定案承認の最大の障害となっているアイルランド国境を巡る「バックストップ」条項の代替案として、英領北アイルランドとの国境で出入国管理の導入や関連インフラ設置を行わない「法的拘束力を伴う約束」を英とEUの双方が受け入れるよう提案した。

ジョンソン英首相 Boris Johnson

ジョンソン首相は「われわれが合意の下で離脱することを強く望んでいる」としながらも、アイルランド国境へのハードボーダー(物理的壁)設置回避を保証するバックストップ条項について、「ベルファスト合意(1998年の北アイルランド包括的和平合意)で具現化された微妙なバランスを弱める危険がある」とし、「バックストップは離脱協定の一部にはなり得ない」とあらためて主張した。

ジョンソン氏は、ドイツのメルケル首相およびフランスのマクロン大統領とEU離脱問題を協議するため、ベルリンとパリを今週訪問する。英国に「合意なき離脱」の用意があり、離脱を断行する意思があることをはっきり言うことで、EUに譲歩を説得できる可能性が高まるとジョンソン氏は主張している。

原題: Johnson Makes Irish Border Pledge in Bid to Renegotiate Brexit

U.K.’s Johnson Says Backstop Risks Weakening Belfast Agreement(抜粋)