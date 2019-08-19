【米中ウオッチ】中国金利制度、経済台風、軍事資産破壊、小包から銃

【米中ウオッチ】中国金利制度、経済台風、軍事資産破壊、小包から銃Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- トランプ氏、中国と話をするも通商協定に署名の用意できていない
- クドロー氏：米景気後退の懸念一蹴、米中電話協議は「前向き」だった
- 米国、ファーウェイの調達禁止猶予を90日間延長も－ロイター
- 中国が金利システム見直し、「ラストマイル」に挑む－利下げ効果狙う
- 中国の新たな金利制度、良質な小規模・零細企業に恩恵も－金融時報
- 上海総合指数が４日続伸、金利制度見直し計画好感－香港株も値上がり
- 雨の香港、民主派が大規模な抗議活動－平和的なデモに努める
- キャセイパシフィック航空ＣＥＯが辞任、香港デモ巡る対応で引責
- キャセイ航空ＣＥＯ辞任では不十分か、香港デモ巡り中国の圧力続く
- 香港は「経済台風」に備えるべきだ、危険度「レベル３」ー財政官
- 中国、「大湾区」の科学・技術革新で深圳の役割強化へ
- 中国は「数時間」で米軍事資産の一部破壊可能－豪シンクタンク
- ダリオ氏予想の米景気後退確率40％、中国は米債を武器にも－ＣＮＢＣ
- 中国企業宛てフェデックス配送小包から銃、当局が捜査開始－新華社
- 米政府、Ｆ１６戦闘機の台湾売却を支持－中国の反発招くリスク
- 「香港と世界の連帯」集会が豪州や日本で－海外在住者に対立拡散
- 日中韓、20－22日に北京で外相会合－韓国外務省